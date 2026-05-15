外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲1.15%，報17.3974元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日17:50，美元/墨西哥披索上漲0.197點漲幅達1.15%，暫報17.3974點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.34%
- 近 1 週：-0.59%
- 近 3 月：+0.26%
- 近 6 月：-6.01%
- 今年以來：-4.35%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.84，本日上漲1.24%
- 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.34%
- 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日上漲1.16%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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