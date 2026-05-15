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外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲1.15%，報17.3974元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日17:50，美元/墨西哥披索上漲0.197點漲幅達1.15%，暫報17.3974點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.34%
  • 近 1 週：-0.59%
  • 近 3 月：+0.26%
  • 近 6 月：-6.01%
  • 今年以來：-4.35%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.84，本日上漲1.24%
  • 美元/新加坡幣相關性0.76，本日上漲0.34%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日上漲1.16%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.77，本日上漲1.18%
  • 澳元/美元相關性-0.76，本日上漲1.08%
  • 歐元/美元相關性-0.71，本日上漲0.4%

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美元/墨西哥披索17.339+0.81%
南非蘭特/美元0.0602-0.83%
紐元/美元0.5848-1.07%
澳元/美元0.7160-0.82%
歐元/美元1.1639-0.26%

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