營收速報 - 旺旺保(2816)4月營收19.21億元年增率高達78.74％
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今年1-4月累計營收為57.40億元，累計年增率29.41%。
最新價為30.3元，近5日股價上漲3.99%，相關金融保險下跌-1.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-22 張
- 外資買賣超：-21 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|19.21億
|79%
|110%
|26/3
|9.15億
|-7%
|-30%
|26/2
|13.12億
|27%
|-18%
|26/1
|15.93億
|19%
|50%
|25/12
|10.60億
|-0%
|15%
|25/11
|9.20億
|3%
|-8%
旺旺保(2816-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為火險、水險、汽車險、承保其他損失責任及再保險、代理其他公司。委託之保險業務、各種生產事業投資、依法辦理之事項。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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