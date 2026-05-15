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營收速報 - 旺旺保(2816)4月營收19.21億元年增率高達78.74％

鉅亨網新聞中心

旺旺保(2816-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣19.21億元，年增率78.74%，月增率109.96%。

今年1-4月累計營收為57.40億元，累計年增率29.41%。

最新價為30.3元，近5日股價上漲3.99%，相關金融保險下跌-1.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-22 張
  • 外資買賣超：-21 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 19.21億 79% 110%
26/3 9.15億 -7% -30%
26/2 13.12億 27% -18%
26/1 15.93億 19% 50%
25/12 10.60億 -0% 15%
25/11 9.20億 3% -8%

旺旺保(2816-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為火險、水險、汽車險、承保其他損失責任及再保險、代理其他公司。委託之保險業務、各種生產事業投資、依法辦理之事項。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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