鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至5.44元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.44元，其中最高估值7.77元，最低估值3.41元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.77(7.77)
|7.95
|8.51
|9.22
|最低值
|3.41(3.41)
|2.22
|3.55
|3.55
|平均值
|5.4(5.38)
|5.34
|5.78
|5.38
|中位數
|5.44(5.25)
|5.38
|5.96
|4.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|312.21億
|371.50億
|357.66億
|263.37億
|最低值
|176.46億
|180.48億
|208.60億
|256.32億
|平均值
|232.88億
|256.42億
|269.10億
|259.85億
|中位數
|216.36億
|234.66億
|262.23億
|259.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.19
|9.12
|5.84
|4.56
|4.17
|營業收入
|137.50億
|198.27億
|151.40億
|155.67億
|171.26億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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