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盤中速報 - 費城半導體大跌1.04%，報11892.41點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日09:31，費城半導體下跌125.58點（或1.04%），暫報11892.41點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.75%
  • 近 1 月：+32.95%
  • 近 3 月：+47.68%
  • 近 6 月：+76.25%
  • 今年以來：+69.67%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌5.17%；美光科技(MU-US)下跌3.05%；高通(QCOM-US)下跌2.97%；格羅方德(GFS-US)下跌1.99%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.93%。

部分成分股表現相對穩健，和康電訊(MTSI-US)上漲3.55%；輝達(NVDA-US)上漲1.78%；台積電ADR(TSM-US)上漲1.2%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲0.55%；博通(AVGO-US)上漲0.46%。


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費城半導體12077.140.49%
英特爾115.86-3.68%
美光科技800.8896-0.34%
高通202.87-4.83%
格羅方德73.44-2.07%
安謀控股公司215.49-2.59%
和康電訊377.75-1.00%
輝達230.83+2.21%
台積電ADR411.19+2.85%
Onto Innovation Inc.282.57+2.02%
博通433.1699+3.93%

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