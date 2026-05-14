盤中速報 - 費城半導體大跌1.04%，報11892.41點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日09:31，費城半導體下跌125.58點（或1.04%），暫報11892.41點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.75%
- 近 1 月：+32.95%
- 近 3 月：+47.68%
- 近 6 月：+76.25%
- 今年以來：+69.67%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌5.17%；美光科技(MU-US)下跌3.05%；高通(QCOM-US)下跌2.97%；格羅方德(GFS-US)下跌1.99%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.93%。
部分成分股表現相對穩健，和康電訊(MTSI-US)上漲3.55%；輝達(NVDA-US)上漲1.78%；台積電ADR(TSM-US)上漲1.2%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲0.55%；博通(AVGO-US)上漲0.46%。
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