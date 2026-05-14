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盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.02%，報198.68美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間14日23:20股價上漲9.5美元，報198.68美元，漲幅5.02%，成交量631,665（股），盤中最高價199.24美元、最低價189.62美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.7%
  • 近 1 月：-8.89%
  • 近 3 月：-2.09%
  • 近 6 月：+39.67%
  • 今年以來：+20.65%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公司

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Old Dominion Freight Line公司198.51+4.93%

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