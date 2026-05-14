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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.1%，報476.64美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間15日00:00股價上漲23.11美元，報476.64美元，漲幅5.1%，成交量2,330,358（股），盤中最高價476.68美元、最低價450.32美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.26%
  • 近 1 月：+8.64%
  • 近 3 月：+16.13%
  • 近 6 月：-18.45%
  • 今年以來：-32.69%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A482.89+6.47%

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