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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.27%，報464.85美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間13日21:37股價下跌25.84美元，報464.85美元，跌幅5.27%，成交量336,516（股），盤中最高價487.39美元、最低價464.56美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.63%
  • 近 1 月：+25.37%
  • 近 3 月：+33.74%
  • 近 6 月：-16.1%
  • 今年以來：-27.18%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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費城半導體11988.152.31%
Applovin Corp - Class A456.3305-7.00%

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