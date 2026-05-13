盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.27%，報464.85美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間13日21:37股價下跌25.84美元，報464.85美元，跌幅5.27%，成交量336,516（股），盤中最高價487.39美元、最低價464.56美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.63%
- 近 1 月：+25.37%
- 近 3 月：+33.74%
- 近 6 月：-16.1%
- 今年以來：-27.18%
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