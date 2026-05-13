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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為95.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.6元，其中最高估值0.83元，最低估值0.58元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.83(0.83)1.331.471.86
最低值0.58(0.58)0.81.021.86
平均值0.67(0.69)1.051.341.86
中位數0.6(0.67)1.031.431.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值69.38億79.16億89.27億91.63億
最低值64.13億67.65億71.25億81.93億
平均值66.77億72.68億80.13億86.78億
中位數67.00億72.59億77.43億86.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.13-0.12-0.100.190.54
營業收入38.28億41.29億44.98億49.47億58.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSVTR

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