鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估上修至1.15元，預估目標價為28.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.15元，其中最高估值2.11元，最低估值0.48元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.11(2.11)
|3.66
|3.52
|3.54
|最低值
|0.48(0.48)
|0.65
|0.73
|2.1
|平均值
|1.3(1.27)
|2.02
|2.06
|2.82
|中位數
|1.15(1.05)
|2.24
|2.1
|2.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|149.36億
|147.02億
|146.71億
|147.33億
|最低值
|115.05億
|110.85億
|116.31億
|119.00億
|平均值
|130.31億
|128.85億
|127.60億
|133.17億
|中位數
|129.01億
|128.09億
|126.09億
|133.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.27
|10.06
|3.50
|0.55
|1.70
|營業收入
|123.57億
|191.25億
|136.96億
|111.23億
|120.52億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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