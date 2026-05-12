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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為39.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對新聞集團(NWS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.07元，其中最高估值1.09元，最低估值0.99元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.09(1.12)1.461.741.63
最低值0.99(0.99)11.251.62
平均值1.05(1.05)1.261.461.63
中位數1.07(1.05)1.251.421.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值90.03億95.01億99.41億105.06億
最低值86.92億90.33億91.99億98.84億
平均值88.87億92.75億96.56億101.26億
中位數89.05億93.11億97.32億99.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.561.060.260.470.82
營業收入93.58億103.85億98.79億100.85億84.52億

詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNWS

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