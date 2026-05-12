鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至16.96元，預估目標價為145元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.57元上修至16.96元，其中最高估值25.54元，最低估值11.73元，預估目標價為145元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|25.54(25.54)
|52.4
|18.59
|最低值
|11.73(11.73)
|17.18
|18.59
|平均值
|18.23(17.8)
|28.12
|18.59
|中位數
|16.96(16.57)
|25.04
|18.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|274,712,000
|496,804,000
|256,014,520
|最低值
|187,233,000
|261,451,300
|256,014,520
|平均值
|226,952,770
|327,197,040
|256,014,520
|中位數
|227,839,850
|288,740,000
|256,014,520
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,961,929
|601,001
|-1,146,522
|12,927,165
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|89,406,171
|81,609,768
|75,006,078
|94,529,790
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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