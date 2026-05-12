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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至16.96元，預估目標價為145元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.57元上修至16.96元，其中最高估值25.54元，最低估值11.73元，預估目標價為145元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值25.54(25.54)52.418.59
最低值11.73(11.73)17.1818.59
平均值18.23(17.8)28.1218.59
中位數16.96(16.57)25.0418.59

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值274,712,000496,804,000256,014,520
最低值187,233,000261,451,300256,014,520
平均值226,952,770327,197,040256,014,520
中位數227,839,850288,740,000256,014,520

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,961,929601,001-1,146,52212,927,165
營業收入
(單位：新台幣千元)		89,406,17181,609,76875,006,07894,529,790

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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