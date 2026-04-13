鉅亨網新聞中心
1. 外資累計買超 5 日的股票
友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、中鋼 (2002-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)、中鋼 (2002-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、凱基金 (2883-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、友達 (2409-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)、中鋼 (2002-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)、友達 (2409-TW)、中鋼 (2002-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
5. 外資當日 (10) 買超的股票
元大台灣50 (0050-TW)、凱基台灣TOP50 (009816-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)
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