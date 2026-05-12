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鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)目標價調升至5056元，幅度約3.29%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對創意(3443-TW)提出目標價估值：中位數由4895元上修至5056元，調升幅度3.29%。其中最高估值7000元，最低估值2770元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予創意(3443-TW)評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀0位。

創意(3443-TW)今(12日)收盤價為5570元。近5日股價上漲22.31%，相關半導體業近5日上漲2.39%，集中市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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