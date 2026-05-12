鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)目標價調升至5056元，幅度約3.29%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對創意(3443-TW)提出目標價估值：中位數由4895元上修至5056元，調升幅度3.29%。其中最高估值7000元，最低估值2770元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予創意(3443-TW)評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀0位。
創意(3443-TW)今(12日)收盤價為5570元。近5日股價上漲22.31%，相關半導體業近5日上漲2.39%，集中市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 創意(3443)3月營收38.60億元年增率高達33.48％
- 〈台股盤後〉創史上第二大漲點 噴漲1451點站回3萬3 差點攻克月線
- 盤中速報 - 創意(3443)股價拉至漲停，漲停價2380.0元，成交1,573張
- 〈台股開盤〉川普要終戰撤軍了 台股噴漲逾1300點重返3萬3關卡
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇