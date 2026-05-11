盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報12011.34點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間11日11:03，費城半導體上漲235.84點（或2%），暫報12011.34點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.14%
- 近 1 月：+32.46%
- 近 3 月：+45.25%
- 近 6 月：+64.53%
- 今年以來：+66.25%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲14.03%；高通(QCOM-US)上漲7.53%；美光科技(MU-US)上漲5.78%；輝達(NVDA-US)上漲2.82%；應用材料(AMAT-US)上漲2.26%。
部分成分股表現相對疲軟，艾司摩爾(ASML-US)下跌3.16%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.89%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.24%；英特格(ENTG-US)下跌1.14%；超捷國際(MCHP-US)下跌1.06%。
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