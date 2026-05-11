鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報12011.34點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間11日11:03，費城半導體上漲235.84點（或2%），暫報12011.34點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+11.14%
  • 近 1 月：+32.46%
  • 近 3 月：+45.25%
  • 近 6 月：+64.53%
  • 今年以來：+66.25%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲14.03%；高通(QCOM-US)上漲7.53%；美光科技(MU-US)上漲5.78%；輝達(NVDA-US)上漲2.82%；應用材料(AMAT-US)上漲2.26%。

部分成分股表現相對疲軟，艾司摩爾(ASML-US)下跌3.16%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.89%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.24%；英特格(ENTG-US)下跌1.14%；超捷國際(MCHP-US)下跌1.06%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體11995.221.87%
連貫377.145+12.5%
高通236.415+7.91%
美光科技782.82+4.82%
輝達221.115+2.75%
應用材料444.21+2.01%
艾司摩爾1540.33-3.25%
台積電ADR403.64-1.95%
安謀控股公司210.785-1.17%
英特格147.545-1.05%
超捷國際97.61-1.49%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty