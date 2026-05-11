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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對康耐視(CGNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.44元，其中最高估值1.67元，最低估值1.24元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.67(1.61)
|2.36
|2.5
|2.25
|最低值
|1.24(1.15)
|1.5
|1.85
|2.25
|平均值
|1.43(1.37)
|1.74
|2.02
|2.25
|中位數
|1.44(1.39)
|1.7
|1.99
|2.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.58億
|12.60億
|13.90億
|15.25億
|最低值
|10.46億
|10.83億
|12.40億
|14.89億
|平均值
|10.97億
|11.94億
|13.17億
|15.07億
|中位數
|10.95億
|11.91億
|13.16億
|15.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.56
|1.23
|0.65
|0.62
|0.68
|營業收入
|10.37億
|10.06億
|8.38億
|9.15億
|9.94億
詳細資訊請看美股內頁：
康耐視(CGNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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