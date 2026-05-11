鉅亨速報 - Factset 最新調查：Construction Partners Inc - Class A(ROAD-US)EPS預估上修至2.97元，預估目標價為153.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Construction Partners Inc - Class A(ROAD-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.87元上修至2.97元，其中最高估值3.08元，最低估值2.86元，預估目標價為153.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|3.08(2.93)
|4.12
|最低值
|2.86(2.51)
|3.31
|平均值
|2.98(2.82)
|3.78
|中位數
|2.97(2.87)
|3.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|36.53億
|41.72億
|最低值
|35.07億
|37.63億
|平均值
|35.91億
|39.72億
|中位數
|36.18億
|39.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.39
|0.41
|0.95
|1.33
|1.85
|營業收入
|9.11億
|13.02億
|15.64億
|18.24億
|28.12億
詳細資訊請看美股內頁：
Construction Partners Inc - Class A(ROAD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Construction Partners Inc - Class AROAD-US的目標價調降至134元，幅度約5.63%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Construction Partners Inc - Class AROAD-US的目標價調升至142元，幅度約5.97%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為114.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.67元，預估目標價為112.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇