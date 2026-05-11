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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Construction Partners Inc - Class A(ROAD-US)EPS預估上修至2.97元，預估目標價為153.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Construction Partners Inc - Class A(ROAD-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.87元上修至2.97元，其中最高估值3.08元，最低估值2.86元，預估目標價為153.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值3.08(2.93)4.12
最低值2.86(2.51)3.31
平均值2.98(2.82)3.78
中位數2.97(2.87)3.81

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值36.53億41.72億
最低值35.07億37.63億
平均值35.91億39.72億
中位數36.18億39.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.390.410.951.331.85
營業收入9.11億13.02億15.64億18.24億28.12億

詳細資訊請看美股內頁：
Construction Partners Inc - Class A(ROAD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSROAD

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