鉅亨速報 - Factset 最新調查：Construction Partners Inc - Class AROAD-US的目標價調降至134元，幅度約5.63%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Construction Partners Inc - Class A(ROAD-US)提出目標價估值：中位數由142元下修至134元，調降幅度5.63%。其中最高估值150元，最低估值117元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予Construction Partners Inc - Class A評價：積極樂觀4位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Construction Partners Inc - Class A今(24日)收盤價為112.22元。近5日股價下跌5.63%，標普指數下跌0.77%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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