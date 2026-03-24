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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Construction Partners Inc - Class AROAD-US的目標價調降至134元，幅度約5.63%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Construction Partners Inc - Class A(ROAD-US)提出目標價估值：中位數由142元下修至134元，調降幅度5.63%。其中最高估值150元，最低估值117元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予Construction Partners Inc - Class A評價：積極樂觀4位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Construction Partners Inc - Class A今(24日)收盤價為112.22元。近5日股價下跌5.63%，標普指數下跌0.77%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股ROAD市場預估目標價

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Construction Partners Inc - Class A112.22+6.96%

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