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營收速報 - 洋基工程(6691)4月營收28.59億元年增率高達66.7％

鉅亨網新聞中心

洋基工程(6691-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣28.59億元，年增率66.7%，月增率1.81%。

今年1-4月累計營收為98.36億元，累計年增率73.74%。

最新價為643元，近5日股價上漲3.65%，相關其他電子上漲9.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-162 張
  • 外資買賣超：+15 張
  • 投信買賣超：-153 張
  • 自營商買賣超：-24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 28.59億 67% 2%
26/3 28.08億 113% 56%
26/2 18.02億 37% -24%
26/1 23.67億 80% -24%
25/12 31.12億 68% 67%
25/11 18.64億 -7% -7%

洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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