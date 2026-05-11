營收速報 - 洋基工程(6691)4月營收28.59億元年增率高達66.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為98.36億元，累計年增率73.74%。
最新價為643元，近5日股價上漲3.65%，相關其他電子上漲9.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-162 張
- 外資買賣超：+15 張
- 投信買賣超：-153 張
- 自營商買賣超：-24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|28.59億
|67%
|2%
|26/3
|28.08億
|113%
|56%
|26/2
|18.02億
|37%
|-24%
|26/1
|23.67億
|80%
|-24%
|25/12
|31.12億
|68%
|67%
|25/11
|18.64億
|-7%
|-7%
洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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