營收速報 - 光聚晶電(6111)4月營收10.78億元年增率高達149.45％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為40.37億元，累計年增率134.09%。
最新價為47.85元，近5日股價上漲7.55%，相關文化創意產業指數下跌-1.04%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+77 張
- 外資買賣超：+52 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|10.78億
|149%
|8%
|26/3
|10.02億
|116%
|15%
|26/2
|8.74億
|198%
|-19%
|26/1
|10.83億
|103%
|-2%
|25/12
|11.08億
|107%
|29%
|25/11
|8.58億
|121%
|-6%
光聚晶電(6111-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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