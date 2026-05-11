營收速報 - 國眾(5410)4月營收5.99億元年增率高達122.27％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為22.19億元，累計年增率37.89%。
最新價為37元，近5日股價上漲11.89%，相關資訊服務類指數上漲1.82%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+404 張
- 外資買賣超：+391 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|5.99億
|122%
|-23%
|26/3
|7.78億
|103%
|104%
|26/2
|3.82億
|-41%
|-17%
|26/1
|4.59億
|49%
|15%
|25/12
|3.99億
|22%
|39%
|25/11
|2.86億
|-41%
|43%
國眾(5410-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟硬體銷售、資訊服務、系統整合。金融業自動化解決方案。網際網路行銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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