鉅亨速報

營收速報 - 國眾(5410)4月營收5.99億元年增率高達122.27％

鉅亨網新聞中心

國眾(5410-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣5.99億元，年增率122.27%，月增率-22.98%。

今年1-4月累計營收為22.19億元，累計年增率37.89%。

最新價為37元，近5日股價上漲11.89%，相關資訊服務類指數上漲1.82%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+404 張
  • 外資買賣超：+391 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 5.99億 122% -23%
26/3 7.78億 103% 104%
26/2 3.82億 -41% -17%
26/1 4.59億 49% 15%
25/12 3.99億 22% 39%
25/11 2.86億 -41% 43%

國眾(5410-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊軟硬體銷售、資訊服務、系統整合。金融業自動化解決方案。網際網路行銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收國眾

相關行情

台股首頁我要存股
國眾37+0.82%
美元/台幣31.415-0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty