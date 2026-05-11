營收速報 - 康控-KY(4943)4月營收1.92億元年增率高達45.87％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為7.24億元，累計年增率43.82%。
最新價為9.36元，近5日股價下跌-2.3%，相關零組件業上漲0.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|1.92億
|46%
|-5%
|26/3
|2.02億
|46%
|33%
|26/2
|1.51億
|45%
|-15%
|26/1
|1.79億
|39%
|14%
|25/12
|1.57億
|18%
|-8%
|25/11
|1.71億
|25%
|3%
康控-KY(4943-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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