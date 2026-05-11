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營收速報 - 康控-KY(4943)4月營收1.92億元年增率高達45.87％

鉅亨網新聞中心

康控-KY(4943-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1.92億元，年增率45.87%，月增率-4.71%。

今年1-4月累計營收為7.24億元，累計年增率43.82%。

最新價為9.36元，近5日股價下跌-2.3%，相關零組件業上漲0.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


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近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 1.92億 46% -5%
26/3 2.02億 46% 33%
26/2 1.51億 45% -15%
26/1 1.79億 39% 14%
25/12 1.57億 18% -8%
25/11 1.71億 25% 3%

康控-KY(4943-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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