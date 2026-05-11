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營收速報 - 上曜(1316)4月營收6.84億元年增率高達115.49％

鉅亨網新聞中心

上曜(1316-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣6.84億元，年增率115.49%，月增率4.3%。

今年1-4月累計營收為25.71億元，累計年增率135.29%。

最新價為11.45元，近5日股價上漲1.82%，相關建材營造上漲0.69%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3458 張
  • 外資買賣超：+3522 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-64 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 6.84億 115% 4%
26/3 6.56億 111% 26%
26/2 5.20億 109% -28%
26/1 7.19億 233% 14%
25/12 6.30億 208% 4%
25/11 6.05億 266% 47%

上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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