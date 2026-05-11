營收速報 - 堤維西(1522)4月營收22.05億元年增率高達53.32％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為89.09億元，累計年增率40.26%。
最新價為31.6元，近5日股價上漲3.72%，相關汽車工業上漲2.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-782 張
- 外資買賣超：-283 張
- 投信買賣超：-528 張
- 自營商買賣超：+29 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|22.05億
|53%
|-12%
|26/3
|24.95億
|47%
|31%
|26/2
|19.01億
|24%
|-18%
|26/1
|23.08億
|37%
|-18%
|25/12
|28.00億
|71%
|3%
|25/11
|27.19億
|57%
|-2%
堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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