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營收速報 - 堤維西(1522)4月營收22.05億元年增率高達53.32％

鉅亨網新聞中心

堤維西(1522-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣22.05億元，年增率53.32%，月增率-11.61%。

今年1-4月累計營收為89.09億元，累計年增率40.26%。

最新價為31.6元，近5日股價上漲3.72%，相關汽車工業上漲2.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-782 張
  • 外資買賣超：-283 張
  • 投信買賣超：-528 張
  • 自營商買賣超：+29 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 22.05億 53% -12%
26/3 24.95億 47% 31%
26/2 19.01億 24% -18%
26/1 23.08億 37% -18%
25/12 28.00億 71% 3%
25/11 27.19億 57% -2%

堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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