營收速報 - 易威(1799)4月營收8,854萬元年增率高達240.44％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為3.25億元，累計年增率83.18%。
最新價為35.85元，近5日股價下跌-4.38%，相關生技醫療股價指數下跌-1.44%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-146 張
- 外資買賣超：-149 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|8,854萬
|240%
|-12%
|26/3
|1.00億
|31%
|69%
|26/2
|5,913萬
|39%
|-24%
|26/1
|7,745萬
|140%
|15%
|25/12
|6,750萬
|-1%
|4%
|25/11
|6,501萬
|73%
|119%
易威(1799-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為通用醫藥成分及產品之開發、製造與銷售。醫療器材批發零售業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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