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營收速報 - 易威(1799)4月營收8,854萬元年增率高達240.44％

鉅亨網新聞中心

易威(1799-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣8,854萬元，年增率240.44%，月增率-11.57%。

今年1-4月累計營收為3.25億元，累計年增率83.18%。

最新價為35.85元，近5日股價下跌-4.38%，相關生技醫療股價指數下跌-1.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-146 張
  • 外資買賣超：-149 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 8,854萬 240% -12%
26/3 1.00億 31% 69%
26/2 5,913萬 39% -24%
26/1 7,745萬 140% 15%
25/12 6,750萬 -1% 4%
25/11 6,501萬 73% 119%

易威(1799-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為通用醫藥成分及產品之開發、製造與銷售。醫療器材批發零售業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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