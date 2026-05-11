營收速報 - 士電(1503)4月營收34.04億元年增率高達32.53％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為149.63億元，累計年增率16.32%。
最新價為206.5元，近5日股價上漲6.86%，相關電機機械上漲1.31%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-373 張
- 外資買賣超：-785 張
- 投信買賣超：+109 張
- 自營商買賣超：+303 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|34.04億
|33%
|-20%
|26/3
|42.30億
|35%
|49%
|26/2
|28.45億
|-3%
|-37%
|26/1
|44.84億
|6%
|10%
|25/12
|40.72億
|18%
|37%
|25/11
|29.63億
|3%
|12%
士電(1503-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為重電機械類。電器機器類。租賃類。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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