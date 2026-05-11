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營收速報 - 士電(1503)4月營收34.04億元年增率高達32.53％

鉅亨網新聞中心

士電(1503-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣34.04億元，年增率32.53%，月增率-19.52%。

今年1-4月累計營收為149.63億元，累計年增率16.32%。

最新價為206.5元，近5日股價上漲6.86%，相關電機機械上漲1.31%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-373 張
  • 外資買賣超：-785 張
  • 投信買賣超：+109 張
  • 自營商買賣超：+303 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 34.04億 33% -20%
26/3 42.30億 35% 49%
26/2 28.45億 -3% -37%
26/1 44.84億 6% 10%
25/12 40.72億 18% 37%
25/11 29.63億 3% 12%

士電(1503-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為重電機械類。電器機器類。租賃類。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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