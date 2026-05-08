營收速報 - 文曄(3036)4月營收2,110.20億元年增率高達78.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為7,052.93億元，累計年增率92.96%。
最新價為240.5元，近5日股價上漲17.89%，相關電子通路上漲4.63%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9119 張
- 外資買賣超：-6734 張
- 投信買賣超：-2813 張
- 自營商買賣超：+428 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|2,110.20億
|79%
|9%
|26/3
|1,941.01億
|119%
|86%
|26/2
|1,044.25億
|29%
|-47%
|26/1
|1,957.47億
|152%
|98%
|25/12
|986.16億
|3%
|-15%
|25/11
|1,165.86億
|73%
|-8%
文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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