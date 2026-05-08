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營收速報 - 文曄(3036)4月營收2,110.20億元年增率高達78.7％

鉅亨網新聞中心

文曄(3036-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣2,110.20億元，年增率78.7%，月增率8.72%。

今年1-4月累計營收為7,052.93億元，累計年增率92.96%。

最新價為240.5元，近5日股價上漲17.89%，相關電子通路上漲4.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9119 張
  • 外資買賣超：-6734 張
  • 投信買賣超：-2813 張
  • 自營商買賣超：+428 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 2,110.20億 79% 9%
26/3 1,941.01億 119% 86%
26/2 1,044.25億 29% -47%
26/1 1,957.47億 152% 98%
25/12 986.16億 3% -15%
25/11 1,165.86億 73% -8%

文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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