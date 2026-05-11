鉅亨網新聞中心 2026-05-11 15:50

歐洲科學院 (Academia Europaea) 官網更新 2026 年院士名單，截至 5 月 8 日，來自中國大陸高等學校與科研機構的學者共計 15 位，展現了中國學界日益增長的國際影響力。

大陸 15 位頂尖學者入選

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本次入選的學者涵蓋了基礎科學、工程技術、人文社科及醫學等多元領域。在大陸高校方面，浙江大學共有包剛、陳雲敏、彭國翔三位教授入選；清華大學則有致力於氣候變化與可持續發展研究的關大博，以及深耕邏輯學與人工智慧領域的劉奮榮當選。

此外，入選名單還包括上海交通大學的樊春海、復旦大學的余宏傑、同濟大學的莊曉瑩、北京理工大學的胡海岩、中國科學院大學的江桂斌、華東師範大學的曾和平、杭州電子科技大學的戴國駿、深圳北理莫斯科大學的秦慶華，以及來自中國科學院系統的任文才 (金屬研究所) 與王立平 (深圳先進技術研究院)。

跨領域學術領袖

在這些新晉院士中，多位學者在各自領域皆有卓越貢獻。例如，上海交通大學的樊春海教授，長期從事核酸化學與納米醫學研究，已發表論文 700 餘篇，並連續多年入選全球高被引科學家。清華大學的關大博教授則專注於氣候變化的驅動因素分析，其跨學科研究成果在國際學界獲得高度認可。

在生命科學與醫學領域，香港科技大學校長葉玉如與香港大學謝賞恩兩位傑出女科學家雙雙當選。葉玉如教授在神經科學研究，特別是神經系統疾病的病理機制方面享有國際盛譽；謝賞恩教授則在骨骼發育的基因調控機制研究上取得突破性進展。此外，中國科學院深圳先進技術研究院的王立平教授因其在精神疾病神經環路機制上的跨物種解析工作，亦獲得此項殊榮。

年輕力量

值得關注的是，本次名單中也不乏優秀的青年科學家與資深學者的國際足跡。同濟大學 1983 年出生的莊曉瑩教授，長期致力於土木工程智能材料與多尺度破壞理論的研究，展現了新一代中國學者的學術活力。

在統計學界，原香港大學副校長湯家豪 (Howell Tong) 作為非線性時間序列分析的開拓者，其學術成就再次獲得國際頂級組織肯定。

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