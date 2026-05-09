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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.85元上修至9.13元，其中最高估值13.6元，最低估值6.29元，預估目標價為475元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|13.6(15.65)
|33.58
|49.15
|最低值
|6.29(6.29)
|8.7
|22.4
|平均值
|9.25(9.2)
|18.53
|35.19
|中位數
|9.13(8.85)
|17.56
|31.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56,055,000
|87,848,800
|114,961,690
|最低值
|47,773,000
|59,148,220
|79,292,370
|平均值
|50,854,240
|67,889,140
|94,582,320
|中位數
|50,204,000
|65,583,130
|88,840,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,595,936
|48,889
|47,516
|6,976,792
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,351,096
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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