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外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.14%，報0.5798元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日02:10，紐元/美元下跌0.0067點跌幅達1.14%，暫報0.5798點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.10%
  • 近 1 週：-1.15%
  • 近 3 月：-1.23%
  • 近 6 月：+1.82%
  • 今年以來：+1.86%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.84，本日下跌1.18%
  • 歐元/美元相關性0.82，本日下跌0.79%
  • 英鎊/美元相關性0.80，本日下跌0.62%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.86，本日下跌1.16%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日下跌0.55%
  • 美元/瑞郎相關性-0.78，本日下跌0.93%

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紐元/美元0.5789-1.30%
澳元/美元0.7038-1.33%
歐元/美元1.1522-0.78%
英鎊/美元1.3332-0.65%

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