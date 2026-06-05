外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.14%，報0.5798元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日02:10，紐元/美元下跌0.0067點跌幅達1.14%，暫報0.5798點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.10%
- 近 1 週：-1.15%
- 近 3 月：-1.23%
- 近 6 月：+1.82%
- 今年以來：+1.86%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.86，本日下跌1.16%
- 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日下跌0.55%
- 美元/瑞郎相關性-0.78，本日下跌0.93%
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