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營收速報 - 康舒(6282)4月營收31.52億元年增率高達34.61％

鉅亨網新聞中心

康舒(6282-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣31.52億元，年增率34.61%，月增率0.19%。

今年1-4月累計營收為117.33億元，累計年增率23.65%。

最新價為50.4元，近5日股價上漲7.07%，相關零組件業上漲4.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+20910 張
  • 外資買賣超：+19716 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+1195 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 31.52億 35% 0%
26/3 31.46億 18% 15%
26/2 27.26億 15% 1%
26/1 27.09億 29% -20%
25/12 33.86億 6% 6%
25/11 32.02億 21% 23%

康舒(6282-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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