營收速報 - 康舒(6282)4月營收31.52億元年增率高達34.61％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為117.33億元，累計年增率23.65%。
最新價為50.4元，近5日股價上漲7.07%，相關零組件業上漲4.04%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+20910 張
- 外資買賣超：+19716 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+1195 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|31.52億
|35%
|0%
|26/3
|31.46億
|18%
|15%
|26/2
|27.26億
|15%
|1%
|26/1
|27.09億
|29%
|-20%
|25/12
|33.86億
|6%
|6%
|25/11
|32.02億
|21%
|23%
康舒(6282-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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