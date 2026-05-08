營收速報 - 南仁湖(5905)4月營收6.29億元年增率高達686.38％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為12.51億元，累計年增率307.26%。
最新價為8元，近5日股價上漲0.63%，相關櫃檯觀光餐旅類指數下跌-0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+32 張
- 外資買賣超：+31 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|6.29億
|686%
|46%
|26/1
|7,607萬
|-14%
|-9%
|25/12
|8,351萬
|16%
|-6%
|25/9
|1.00億
|32%
|-22%
|25/8
|1.28億
|21%
|30%
|25/7
|9,918萬
|-14%
|28%
南仁湖(5905-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為客房,餐飲,商品銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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