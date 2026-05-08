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營收速報 - 南仁湖(5905)4月營收6.29億元年增率高達686.38％

鉅亨網新聞中心

南仁湖(5905-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣6.29億元，年增率686.38%，月增率46.09%。

今年1-4月累計營收為12.51億元，累計年增率307.26%。

最新價為8元，近5日股價上漲0.63%，相關櫃檯觀光餐旅類指數下跌-0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+32 張
  • 外資買賣超：+31 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 6.29億 686% 46%
26/1 7,607萬 -14% -9%
25/12 8,351萬 16% -6%
25/9 1.00億 32% -22%
25/8 1.28億 21% 30%
25/7 9,918萬 -14% 28%

南仁湖(5905-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為客房,餐飲,商品銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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