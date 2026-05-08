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營收速報 - 巨漢(6903)4月營收6.98億元年增率高達297.05％

鉅亨網新聞中心

巨漢(6903-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣6.98億元，年增率297.05%，月增率-4.99%。

今年1-4月累計營收為26.24億元，累計年增率340.51%。

最新價為422元，近5日股價上漲0.85%，相關其他電子類指數上漲2.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+76 張
  • 外資買賣超：+102 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 6.98億 297% -5%
26/3 7.34億 320% 56%
26/2 4.72億 236% -34%
26/1 7.20億 586% 8%
25/12 6.65億 179% 25%
25/11 5.30億 206% 20%

巨漢(6903-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為承攬高科技產業無塵室及機電空調之統包工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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