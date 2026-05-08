營收速報 - 尚茂(8291)4月營收90萬元年增率高達345.27％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為199萬元，累計年增率243.03%。
最新價為35.4元，近5日股價上漲46.03%，相關電子零組件類指數上漲15.72%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|90萬
|345%
|79%
|26/3
|50萬
|401%
|8%
|26/2
|46萬
|214%
|249%
|26/1
|13萬
|1%
|-80%
|25/12
|67萬
|69%
|450%
|25/11
|12萬
|6%
|-58%
尚茂(8291-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔電路基板及黏合膠片之製造加工、買賣業務。前項零配組件之製造加工買賣業務。前各項產品之進出口國內外廠商產品之代理經銷。(許可業務除外)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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