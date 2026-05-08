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營收速報 - 尚茂(8291)4月營收90萬元年增率高達345.27％

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尚茂(8291-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣90萬元，年增率345.27%，月增率78.64%。

今年1-4月累計營收為199萬元，累計年增率243.03%。

最新價為35.4元，近5日股價上漲46.03%，相關電子零組件類指數上漲15.72%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


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近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 90萬 345% 79%
26/3 50萬 401% 8%
26/2 46萬 214% 249%
26/1 13萬 1% -80%
25/12 67萬 69% 450%
25/11 12萬 6% -58%

尚茂(8291-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔電路基板及黏合膠片之製造加工、買賣業務。前項零配組件之製造加工買賣業務。前各項產品之進出口國內外廠商產品之代理經銷。(許可業務除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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