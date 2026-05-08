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營收速報 - 東捷(8064)4月營收1.93億元年增率高達31.54％

鉅亨網新聞中心

東捷(8064-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1.93億元，年增率31.54%，月增率-23.21%。

今年1-4月累計營收為8.67億元，累計年增率30.3%。

最新價為103.5元，近5日股價上漲3.85%，相關光電類指數上漲7.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5236 張
  • 外資買賣超：-5041 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-195 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 1.93億 32% -23%
26/3 2.51億 27% 12%
26/2 2.25億 29% 15%
26/1 1.97億 35% -63%
25/12 5.24億 164% 98%
25/11 2.65億 25% -9%

東捷(8064-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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