營收速報 - 東捷(8064)4月營收1.93億元年增率高達31.54％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為8.67億元，累計年增率30.3%。
最新價為103.5元，近5日股價上漲3.85%，相關光電類指數上漲7.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5236 張
- 外資買賣超：-5041 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-195 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|1.93億
|32%
|-23%
|26/3
|2.51億
|27%
|12%
|26/2
|2.25億
|29%
|15%
|26/1
|1.97億
|35%
|-63%
|25/12
|5.24億
|164%
|98%
|25/11
|2.65億
|25%
|-9%
東捷(8064-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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