鉅亨速報

營收速報 - 創新服務(7828)4月營收1.30億元年增率高達32086.88％

鉅亨網新聞中心

創新服務(7828-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1.30億元，年增率32086.88%，月增率104.16%。

今年1-4月累計營收為2.82億元，累計年增率180.38%。

最新價為1115元，近5日股價下跌-3.25%，相關半導體類指數上漲11.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1 張
  • 外資買賣超：+3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 1.30億 32087% 104%
26/3 6,369萬 9% 309%
26/2 1,558萬 -63% -79%
26/1 7,301萬 23300% -60%
25/12 1.83億 -5% 49%
25/11 1.23億 30501% 40%

創新服務(7828-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體自動化設備開發、製造及銷售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收創新服務

相關行情

台股首頁我要存股
創新服務1115-6.30%
美元/台幣31.429+0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
創新服

86.36%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty