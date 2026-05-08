營收速報 - 創新服務(7828)4月營收1.30億元年增率高達32086.88％
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創新服務(7828-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1.30億元，年增率32086.88%，月增率104.16%。
今年1-4月累計營收為2.82億元，累計年增率180.38%。
最新價為1115元，近5日股價下跌-3.25%，相關半導體類指數上漲11.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1 張
- 外資買賣超：+3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|1.30億
|32087%
|104%
|26/3
|6,369萬
|9%
|309%
|26/2
|1,558萬
|-63%
|-79%
|26/1
|7,301萬
|23300%
|-60%
|25/12
|1.83億
|-5%
|49%
|25/11
|1.23億
|30501%
|40%
創新服務(7828-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體自動化設備開發、製造及銷售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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