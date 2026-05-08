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鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至150.9元，預估目標價為4650元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對川湖(2059-TW)做出2026年EPS預估：中位數由149.48元上修至150.9元，其中最高估值174.41元，最低估值132.13元，預估目標價為4650元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值174.41(174.41)223.21251.75
最低值132.13(132.13)162.62225.12
平均值151.5(150.23)190.75236.37
中位數150.9(149.48)191.9236.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值28,361,69036,867,82041,801,870
最低值22,345,00027,290,31037,358,370
平均值24,977,77031,473,70039,439,230
中位數24,599,00031,899,94039,171,070

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS9,837,0676,155,5842,704,3194,056,145
營業收入
(單位：新台幣千元)		17,500,69510,129,3015,762,9717,798,631

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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