鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至150.9元，預估目標價為4650元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對川湖(2059-TW)做出2026年EPS預估：中位數由149.48元上修至150.9元，其中最高估值174.41元，最低估值132.13元，預估目標價為4650元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|174.41(174.41)
|223.21
|251.75
|最低值
|132.13(132.13)
|162.62
|225.12
|平均值
|151.5(150.23)
|190.75
|236.37
|中位數
|150.9(149.48)
|191.9
|236.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28,361,690
|36,867,820
|41,801,870
|最低值
|22,345,000
|27,290,310
|37,358,370
|平均值
|24,977,770
|31,473,700
|39,439,230
|中位數
|24,599,000
|31,899,940
|39,171,070
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,837,067
|6,155,584
|2,704,319
|4,056,145
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,500,695
|10,129,301
|5,762,971
|7,798,631
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 川湖(2059)股價拉至漲停，漲停價5320.0元，成交211張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至150.9元，預估目標價為4650元
- 【量大強漲股整理】股票漲到你發毛？天價竟是地板！台股漲這麼多，還有空間?!
- 〈台股盤後〉漲794點未站穩4萬2 連續4天飆出新高狂漲逾3000點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇