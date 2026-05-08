營收速報 - 安泰銀(2849)4月營收5.85億元年增率高達27.51％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為21.78億元，累計年增率19.41%。
最新價為14元，近5日股價上漲2.2%，相關金融保險上漲3.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+212 張
- 外資買賣超：+213 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|5.85億
|28%
|9%
|26/3
|5.34億
|9%
|5%
|26/2
|5.07億
|21%
|-8%
|26/1
|5.52億
|21%
|12%
|25/12
|4.93億
|14%
|-11%
|25/11
|5.55億
|20%
|12%
安泰銀(2849-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營銀行法規定之商業銀行業務。經營信託法及信託業法規定之信託業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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