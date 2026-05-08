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營收速報 - 安泰銀(2849)4月營收5.85億元年增率高達27.51％

鉅亨網新聞中心

安泰銀(2849-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣5.85億元，年增率27.51%，月增率9.42%。

今年1-4月累計營收為21.78億元，累計年增率19.41%。

最新價為14元，近5日股價上漲2.2%，相關金融保險上漲3.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+212 張
  • 外資買賣超：+213 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 5.85億 28% 9%
26/3 5.34億 9% 5%
26/2 5.07億 21% -8%
26/1 5.52億 21% 12%
25/12 4.93億 14% -11%
25/11 5.55億 20% 12%

安泰銀(2849-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營銀行法規定之商業銀行業務。經營信託法及信託業法規定之信託業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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