盤中速報 - 捷敏-KY(6525)急拉3.24%報110.5元，成交307張
鉅亨網新聞中心
捷敏-KY(6525-TW)近5分K漲速3.24%，08日09:08報110.5元，成交307張，今日漲幅為0.91％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
捷敏-KY(6525-TW)近5日股價上漲18.51% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 10.6%。集中市場加權指數 上漲 7.73%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-180 張
- 外資買賣超：-794 張
- 投信買賣超：+644 張
- 自營商買賣超：-30 張
- 融資增減：+743 張
- 融券增減：+4 張
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