鉅亨速報

盤中速報 - 捷敏-KY(6525)急拉3.24%報110.5元，成交307張

鉅亨網新聞中心

捷敏-KY(6525-TW)近5分K漲速3.24%，08日09:08報110.5元，成交307張，今日漲幅為0.91％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

捷敏-KY(6525-TW)近5日股價上漲18.51% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 10.6%。集中市場加權指數 上漲 7.73%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-180 張
  • 外資買賣超：-794 張
  • 投信買賣超：+644 張
  • 自營商買賣超：-30 張
  • 融資增減：+743 張
  • 融券增減：+4 張


文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數42019.68+0.20%
捷敏-KY111.5+1.83%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
捷敏KY

77.42%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
捷敏KY

77.42%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty