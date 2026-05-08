鉅亨網新聞中心 2026-05-08 15:20

隨著全球地緣政治局勢出現轉機，市場觀察人士普遍認為，此前在 2025 年推動貴金屬創下歷史新高的漲勢，極有望在近期重新啟動。

近日金銀價格雙雙上漲，主要受到美國與伊朗可能接近達成和平協議、結束長達兩個多月戰爭的樂觀預期所驅動。儘管進入 2026 年後，金銀兩市經歷了劇烈的波動與回檔，但多位專家指出，支撐貴金屬長期走強的核心邏輯並未改變。

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回顧 2025 年，黃金與白銀分別創下 66% 與 135% 的驚人漲幅，然而 2026 年初的交易環境顯得更為動盪。白銀期貨於 1 月底創下自 1980 年代以來最大的單日跌幅，金價也較 1 月高點回落逾 10%。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 分析指出，近期金價回落主要歸因於市場對利率上升的憂慮、高油價推升美元，以及交易員在超買狀態下的獲利了結，目前的價格波動實屬市場進入整理階段的正常表現。

法國巴黎銀行富通（BNP Paribas Fortis）首席策略師 Philippe Gijsels 則抱持堅定的看多立場。他認為，雖然近期貴金屬與股市同步受到「利率引力」的打壓，但推動長期牛市的基本面因素依然完全存在。

Gijsels 強調，各國央行減少對美債依賴並增持黃金的趨勢仍在持續，且在結構性高通膨的環境下，實體資產的價值不言而喻。隨著美伊戰爭陰霾逐漸散去，投資者預計將重新回歸市場，推動金銀價格在今年內挑戰新的歷史高點。