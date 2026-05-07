鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技(MKSI-US)EPS預估上修至10.12元，預估目標價為315.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對萬機科技(MKSI-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.87元上修至10.12元，其中最高估值12元，最低估值9.68元，預估目標價為315.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12(10.77)
|16.07
|18.26
|最低值
|9.68(9.2)
|11.23
|12.3
|平均值
|10.46(9.93)
|13.11
|14.55
|中位數
|10.12(9.87)
|12.25
|14.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.28億
|56.30億
|61.06億
|最低值
|44.01億
|47.08億
|49.44億
|平均值
|45.74億
|51.63億
|55.20億
|中位數
|45.05億
|50.91億
|54.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.90
|5.56
|-27.54
|2.81
|4.37
|營業收入
|29.50億
|35.47億
|36.22億
|35.86億
|39.31億
詳細資訊請看美股內頁：
萬機科技(MKSI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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