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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技(MKSI-US)EPS預估上修至10.12元，預估目標價為315.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對萬機科技(MKSI-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.87元上修至10.12元，其中最高估值12元，最低估值9.68元，預估目標價為315.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值12(10.77)16.0718.26
最低值9.68(9.2)11.2312.3
平均值10.46(9.93)13.1114.55
中位數10.12(9.87)12.2514.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值48.28億56.30億61.06億
最低值44.01億47.08億49.44億
平均值45.74億51.63億55.20億
中位數45.05億50.91億54.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.905.56-27.542.814.37
營業收入29.50億35.47億36.22億35.86億39.31億

詳細資訊請看美股內頁：
萬機科技(MKSI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMKSI

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