鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class BBSY-US的目標價調降至45元，幅度約6.25%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)提出目標價估值：中位數由48元下修至45元，調降幅度6.25%。其中最高估值61元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Bentley Systems Inc - Class B評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Bentley Systems Inc - Class B今(8日)收盤價為33.58元。近5日股價下跌6.25%，標普指數上漲3.21%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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