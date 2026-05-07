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鉅亨速報 - Factset 最新調查：連貫(COHR-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為380.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對連貫(COHR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.38元上修至5.46元，其中最高估值5.57元，最低估值5.31元，預估目標價為380.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.57(5.62)9.7816.02
最低值5.31(5.12)6.8610.27
平均值5.44(5.37)8.0612.08
中位數5.46(5.38)8.111.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值72.42億103.98億145.14億201.90億
最低值69.23億84.20億114.36億201.90億
平均值70.46億94.02億125.54億201.90億
中位數70.53億94.54億123.88億201.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.371.45-2.93-1.84-0.52
營業收入31.06億33.17億51.60億47.08億58.10億

詳細資訊請看美股內頁：
連貫(COHR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOHR

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