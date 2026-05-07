鉅亨速報 - Factset 最新調查：連貫(COHR-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為380.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對連貫(COHR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.38元上修至5.46元，其中最高估值5.57元，最低估值5.31元，預估目標價為380.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.57(5.62)
|9.78
|16.02
|最低值
|5.31(5.12)
|6.86
|10.27
|平均值
|5.44(5.37)
|8.06
|12.08
|中位數
|5.46(5.38)
|8.1
|11.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|72.42億
|103.98億
|145.14億
|201.90億
|最低值
|69.23億
|84.20億
|114.36億
|201.90億
|平均值
|70.46億
|94.02億
|125.54億
|201.90億
|中位數
|70.53億
|94.54億
|123.88億
|201.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.37
|1.45
|-2.93
|-1.84
|-0.52
|營業收入
|31.06億
|33.17億
|51.60億
|47.08億
|58.10億
詳細資訊請看美股內頁：
連貫(COHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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