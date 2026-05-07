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盤中速報 - 連貫(COHR-US)大跌5.24%，報326.61美元

鉅亨網新聞中心

連貫(COHR-US)截至台北時間07日21:30股價下跌18.07美元，報326.61美元，跌幅5.24%，成交量656,219（股），盤中最高價329.15美元、最低價326.39美元。

美股指數盤中表現

連貫(COHR-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+13.03%
  • 近 1 月：+36.11%
  • 近 3 月：+51.38%
  • 近 6 月：+116.37%
  • 今年以來：+86.74%

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美股美股盤中盤中速報連貫

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連貫327.74-4.91%

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