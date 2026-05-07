盤中速報 - 連貫(COHR-US)大跌5.24%，報326.61美元
鉅亨網新聞中心
連貫(COHR-US)截至台北時間07日21:30股價下跌18.07美元，報326.61美元，跌幅5.24%，成交量656,219（股），盤中最高價329.15美元、最低價326.39美元。
美股指數盤中表現
連貫(COHR-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.03%
- 近 1 月：+36.11%
- 近 3 月：+51.38%
- 近 6 月：+116.37%
- 今年以來：+86.74%
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