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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至1.35元，預估目標價為13.81元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.35元，其中最高估值1.89元，最低估值0.52元，預估目標價為13.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.89(1.89)1.941.451.93
最低值0.52(0.52)0.760.721.93
平均值1.29(1.27)1.271.081.93
中位數1.35(1.3)1.291.111.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值121.46億154.41億160.30億157.20億
最低值96.60億98.53億101.47億131.56億
平均值109.68億125.44億126.91億140.81億
中位數111.51億130.24億125.63億133.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.183.402.17-1.041.94
營業收入75.92億96.49億79.59億87.93億89.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSUZ

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Suzano S.A. - ADR8.785+0.51%

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