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盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.32%，報492.96美元

鉅亨網新聞中心

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間07日21:30股價上漲24.89美元，報492.96美元，漲幅5.32%，成交量164,221（股），盤中最高價493.23美元、最低價486.97美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.47%
  • 近 1 月：+17.43%
  • 近 3 月：+18.35%
  • 近 6 月：-12.1%
  • 今年以來：-0.15%

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美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

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道瓊指數49904.80-0.01%
NASDAQ25869.89+0.12%
費城半導體11208.19-2.31%
Crowdstrike控股497.34+6.25%

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