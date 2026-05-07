盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.32%，報492.96美元
鉅亨網新聞中心
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間07日21:30股價上漲24.89美元，報492.96美元，漲幅5.32%，成交量164,221（股），盤中最高價493.23美元、最低價486.97美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.47%
- 近 1 月：+17.43%
- 近 3 月：+18.35%
- 近 6 月：-12.1%
- 今年以來：-0.15%
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