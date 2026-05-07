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盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大漲6.6%，報147.99美元

鉅亨網新聞中心

Zscaler公司(ZS-US)截至台北時間07日21:30股價上漲9.16美元，報147.99美元，漲幅6.6%，成交量75,822（股），盤中最高價148.00美元、最低價147.99美元。

美股指數盤中表現

Zscaler公司(ZS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.04%
  • 近 1 月：-0.49%
  • 近 3 月：-17.03%
  • 近 6 月：-56.33%
  • 今年以來：-38.28%

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美股美股盤中盤中速報Zscaler公司

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道瓊指數49914.930.01%
NASDAQ25875.68+0.14%
費城半導體11176.45-2.58%
Zscaler公司151.63+9.22%

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