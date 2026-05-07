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鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司(JCI-US)EPS預估上修至4.85元，預估目標價為154.50元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對江森自控國際公司(JCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.75元上修至4.85元，其中最高估值4.91元，最低估值4.69元，預估目標價為154.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.91(4.9)5.816.687.3
最低值4.69(4.69)5.355.957.3
平均值4.82(4.76)5.616.357.3
中位數4.85(4.75)5.596.327.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值254.63億274.69億290.48億306.75億
最低值248.98億261.95億275.18億295.18億
平均值252.06億268.21億283.12億300.97億
中位數252.00億268.19億282.19億300.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.272.192.692.525.03
營業收入236.68億252.99億267.93億229.52億235.96億

詳細資訊請看美股內頁：
江森自控國際公司(JCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJCI

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