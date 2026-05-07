鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司(JCI-US)EPS預估上修至4.85元，預估目標價為154.50元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對江森自控國際公司(JCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.75元上修至4.85元，其中最高估值4.91元，最低估值4.69元，預估目標價為154.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.91(4.9)
|5.81
|6.68
|7.3
|最低值
|4.69(4.69)
|5.35
|5.95
|7.3
|平均值
|4.82(4.76)
|5.61
|6.35
|7.3
|中位數
|4.85(4.75)
|5.59
|6.32
|7.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|254.63億
|274.69億
|290.48億
|306.75億
|最低值
|248.98億
|261.95億
|275.18億
|295.18億
|平均值
|252.06億
|268.21億
|283.12億
|300.97億
|中位數
|252.00億
|268.19億
|282.19億
|300.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|2.19
|2.69
|2.52
|5.03
|營業收入
|236.68億
|252.99億
|267.93億
|229.52億
|235.96億
詳細資訊請看美股內頁：
江森自控國際公司(JCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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