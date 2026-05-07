鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-07 20:24

華新科集團進行整併，其旗下 PCB 廠精成科 (6191-TW) 將以發行新股以換股方合併對旗下 PCBA 廠台灣精星 (8183-TW)，換股比例為台灣精星每 1 股普通股換發精成科普通股 0.342 股。股份轉換完成後，台灣精星將成為精成科 100% 持股的子公司，換股基準日暫訂爲 10 月 1 日。

精成科技目前持有 PCBA 廠台灣精星 27.44% 股權，兩公司董事長均爲焦佑衡，在完成換合併之後，台灣精星除將成為精成科 100% 持股的子公司外，並將進一步申請下櫃及撤銷公開發行。

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PCBA 廠台灣精星預計於 6 月 18 日召開股東常會討論此一換股合併案，股東常會決議通過並取得相關主管機關核准後，股份轉換基準日暫定為 10 月 1 日。

精成科指出，精成科為 PCB 與 EMS 領域重要廠商，PCB 產品主要涵蓋 PC/NB、伺服器與網通、消費性電子、車用電子等應用，更積極跨入伺服器與網通應用的高層印刷電路板 (HLC Accelerator)、半導體治具等高階產品領域。EMS 則提供 SMT 貼裝至系統組裝之完整製程服務，並因應國際經濟情勢調整，於國內外設置多個生產據點，為客戶提供專業垂直整合服務。

而台灣精星為專業電子製造服務商 EMS，主要從事印刷電路板組裝及加工 PCBA 業務，包括 SMT(表面黏著技術)、PTH(貫穿孔插)、製程檢查測試及組裝作業等，產品應用領域涵蓋汽車電子（包括 BMS、MCU、ADAS）、工業控制、國防航太、消費性電子、醫療器材及網路通訊等，其中車用產品占比近 90%。

精成科指出，精成科近年致力於從 PC/NB 領域轉型至伺服器與網通、半導體治具等高附加價值市場，而台灣精星在車用電子及工業控制領域深耕多年，具備深厚的 PCBA 組裝經驗。透過本次股份轉換，雙方將可共享資源，結合雙方競爭優勢，共同拓展全球市場，鞏固電子製造產業鏈的地位。

精成科指出，將結合台灣精星於新能源車供應鏈的深耕根基，有效擴大車用客戶群及優化車用產品組合，以強化全球車用市場之佈局，並加速切入工業控制市場，以拓展車用電子及工業控制領域出海口，此舉不僅將進一步擴大營運規模、多元化整體營收結構，更顯著提升抵禦景氣波動與產業風險的韌性，並增強全球市場競爭力。