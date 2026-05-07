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倚天酷碁4月營收創同期新高 獲臺灣指數公司納入「臺灣璞玉指數」成分股

鉅亨網記者吳承諦 台北

宏碁 (2353-TW) 子公司倚天酷碁 - 創 (2432-TW) 今 (7) 日同步公布第一季財報及 4 月營收，第一季稅後純益 0.2 億元，年增 8.2%，每股純益 0.26 元，創同期新高；四月營收 4.1 億元，較去年同期成長逾 130%，亦創下歷年 4 月份歷史新高；倚天酷碁同時宣布，臺灣指數公司「臺灣璞玉指數」最新成分股。

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倚天酷碁第一季及四月營收皆創同期新高 獲臺灣指數公司納入「臺灣璞玉指數」成分股。(圖：shutterstock)

倚天酷碁 4 月營收 4.1 億元，月減 3.1%，年增 130%；累計前四月營收 13.6 億元，較去年同期成長 45.6%。


倚天酷碁第一季營收 9.5 億元，年增 25.8%；毛利率 10.9%，年減 1.3 個百分點；營業利益 0.2 億元，年增 4.4%；營益率 1.9%，年減 0.4 個百分點。稅後純益 0.2 億元，年增 8.2%，每股純益 0.26 元。

臺灣指數公司日前完成「臺灣璞玉指數」成分股調整，倚天酷碁獲納入最新成分股名單。該指數以企業獲利穩定性及配息表現等條件作為篩選基礎，並結合公司治理表現，作為市場觀察具潛力優質企業的重要參考指標；此次倚天酷碁獲納入成分股，亦反映市場對公司治理品質、營運穩健性及長期發展潛力的肯定。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示，獲納入『臺灣璞玉指數』成分股，是對公司治理、營運表現與長期發展潛力的肯定。未來將持續深化 AI 與資通訊技術應用，拓展智慧生活與創新產品布局，並透過穩健營運、產品創新能量，持續提升企業長期價值。

同時，倚天酷碁旗下智慧生活產品「A1 智能助眠音箱」結合 AI 音景、雙無線充電與智慧床邊睡眠陪伴情境設計，榮獲 2026 年紅點產品設計大獎，彰顯倚天酷碁在智慧生活與設計創新領域的布局成果。

 


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