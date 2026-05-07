鉅亨網新聞中心 2026-05-07 15:40

在全球金融業普遍面臨裁員與減薪的寒冬之際，頂級量化做市商簡街資本 (Jane Street) 公佈的 2025 財年薪酬數據，引發全球資本圈熱議。數據顯示，該公司全年薪酬總開支高達 93.8 億美元，若以現有約 3,500 名員工計算，全體人均年薪高達 268 萬美元，遠超傳統投行 30 萬至 80 萬美元的平均水準。

華爾街「隱形巨頭」2025年人均年薪突破268萬美元 量化交易重塑金融版圖(圖:shutterstock)

逆勢增長的賺錢邏輯

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簡街資本成立於 2000 年，總部位於紐約，是全球最大的獨立做市商之一。與高盛、大摩等綜合型投行不同，簡街不從事信貸或併購業務，而是專注於高頻交易、跨資產做市及量化策略。其核心盈利模式依賴於自研算法與超低延遲系統，透過在股票、債券、期權、數字貨幣及大宗商品市場中賺取買賣「價差」。

這種模式具備極強的抗週期能力，其盈利並不依賴市場漲跌，只要市場具備交易流動性，做市業務就能穩定獲利。2025 年數據顯示，受惠於全球資產波動率抬升，簡街資本的營收增長 16%，淨利潤增速更達到 17.7%，展現出極高的運營效率。

頂級理工背景築起技術護城河

簡街資本的高薪並非福利，而是其商業模式下的核心投入。該公司極度重視技術與量化人才，員工組成以計算機工程師、數據科學家及量化研究員為主，金融專業背景反而較低。在量化交易領域，每一行代碼與每一套算法直接決定了交易速度與策略優勢。

由於全球頂尖理工人才稀缺，供需失衡推高了人力定價。簡街資本透過頂級薪資鎖定人才，以技術壁壘替代人力主觀交易，形成了強大的競爭護城河。然而，這也意味著極高的門檻與工作強度，從業者需全天候監控全球行情，並頻繁迭代策略。

行業格局：頭部壟斷與技術內卷

目前全球做市行業呈現高度集中化，簡街資本、城堡證券 (Citadel Securities) 與維納資本 (Virtu Financial) 三家機構幾乎壟斷了主流衍生品市場的份額。相較於受限於合規與效率的傳統投行，這些獨立量化機構反應更快、策略更靈活。